Финансовая устойчивость и стабильное производство: «Башнефть» отчиталась за 2019 год

Прежде всего, важно отметить, что финансово-экономическая стабильность «Башнефти» во многом обусловлена результатами производственной деятельности.

Перспективы внушают оптимизм

По итогам 2019 года «Башнефть» сохранила добычу в Башкирии, как в основном регионе своей деятельности, на уровне 2018 года. В частности, общий объём добычи на зрелых месторождениях достиг 16,3 млн тонн, а по всем активам – 18,7 млн. тонн нефти.

При этом «Башнефть» продолжила наращивать свою ресурсную базу еще и посредством активной геологоразведки. Благодаря этому, в прошлом году были открыты четыре новых месторождения и 86 продуктивных залежей, суммарные запасы нефти промышленных категорий в них предварительно оценены в объеме около 10,5 млн тонн.

Надежным подспорьем стало применение передовых технологий разработки месторождений. Как результат: доля горизонтального бурения равна 77,5%, что стало одним из самых слидных показателей в нефтегазовой отрасли страны.

С учетом переоценки запасов эксплуатируемых месторождений и новых приобретений «Башнефти» прирост запасов нефти составил 38,2 млн тонн нефти, а это более чем в два раза выше уровня нефти, добытой за 2019 год и говорит о серьезных перспективах.

В основе экономики - производство

Перерабатывающие мощности АНК «Башнефть» сегодня переживают модернизацию в соответствии с планами, которые были намечены в рамках интеграции в Группу компаний «Роснефть».

При общем падении первичной переработки в целом по отечественной отрасли у «Башнефти» в 2019 году данный показатель вырос на 2,3% и составил 18,7 млн тонн. Как отметили в «Башнефти», рост объёмов переработки объясняется, в первую очередь, ростом эффективности операционного управления данным блоком.

При этом «Башнефть» достигла реальной синергии нефтепереработки и нефтехимии путем снижения операционных и логистических затрат. Прежде

всего, это касается создания единой производственной цепочки между уфимскими НПЗ и перерабатывающим комплексом «Роснефти». Например, теперь между этими заводами налажены взаимные поставки высокооктановых бензиновых компонентов.

Новые продукты стали отличным прецедентом

Наглядным примером интеграции научно-технического и производственного потенциала «Башнефти» и «Роснефти», который был продемонстрирован в 2019 году, является запуск производства собственных катализаторов на базе предприятия «РН-Кат». Продукт данного производства по своим качественны характеристика не уступает лучшим зарубежным аналогам. К тому же, новое предприятие «РН-Кат» способно не только обеспечивать потребности подразделений НК «Роснефть» в катализаторах процессов гидроочистки, но и производить их для коммерческой реализации.

Безусловны хитом на рынке автомобильного топлива в прошлом году стал высокооктановый бензин АИ-100, к промышленному производству и реализации которого по собственной технологии приступила «Башнефть». Его запуск состоялся в рамках программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса в соответствии со стратегией «Роснефть-2022».

В 2019 году на производственной площадке «Башнефть-Новойл», начато промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу 33133-2014, как и годом ранее на площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Таким образом удалось дальше наращивать объемы производства высококачественного битума, внедренного в рамках федеральной программы развития транспортной системы и модернизации автодорог России. Примечательно, что технология производства нового битума, которая значительно повышает долговечность дорожного покрытия и улучшает его эксплуатационные характеристики, является «родной» для компании, поскольку она была ранее разработана Средневолжским НИИ нефтепереработки «Роснефти».

Нефтехимический завод компании – «Уфаоргсинтез» – разработал шесть новых марок синтетического каучука СКЭПТ, содержащего специальную добавку для повышения его эксплуатационных качеств. Данный новый вид продукции может смело поспорить по своим потребительским свойствам с импортными аналогами.

Прибыль позволяет выполнять обязательства

Несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия 2019 года, результаты по выручке, операционной прибыли и EBITDA в «Башнефти» сохранились на уровне предыдущего года.

Так, по итогам 2019 года, выручка компании достигла 854,6 млрд рублей, показатель EBITDA – 166,7 млрд рублей, операционная прибыль – 116,6 млрд рублей, чистая прибыль – 76,8 млрд рублей.

Чистые активы выросли на 11,1% (то есть на 51 млрд рублей), достигнув уровня 501,4 млрд рублей. При этом величина совокупных активов компании превысила 811,3 млрд рублей, прирост данного показателя - 7,9% к уровню 2018 года.

Капитальные затраты компании выросли до 61,2 млрд рублей (по сравнению 2018 годом рост составляет 20,9%). Это позволяет получить весомый экономический эффект в последующих периодах.

При этом в минувшем году компания снизила административные затраты на 10,9% по сравнению с 2018 годом.

Кредитный рейтинг «Башнефти» по международной шкале, присваиваемый Fitch Ratings в прошлом году был повышен до уровня «BBB» со «стабильным» прогнозом. А рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АНК «Башнефть» по национальной шкале на максимальном уровне ruAAA также со «стабильным» прогнозом. Отметим, что данный уровень был присвоен компании в 2017 году и до сих пор остается неизменным.

Стабильная деятельность АНК «Башнефть» и её финансово-экономическая устойчивость позволяют компании в полной мере выполнять свои социальные обязательства, в том числе перед Республикой Башкортостан. Так, по результатам 2019 года, «Башнефть» перечислила в бюджет региона более 23 млрд рублей в виде налогов. Напомним, республика владеет четвертью акций компании и имеет полное право получать дивиденды от ее деятельности, которые, по данным за 2019 год, превысили 7 млрд рублей.