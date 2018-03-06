В Башкирии Общественная палата открыла «горячую линию» по выборам

Общественная палата Республики Башкортостан (ОП РБ) вчера, 5 марта, запустила колл-центр по мониторингу выборов в регионе, сообщил «Башинформ». На телефон колл-центра могут звонить общественные наблюдатели и избиратели.

Работает «горячая линия» до выборов с 9.00 до 18.00 и с 7.00 18 марта до 7.00 19 марта. Сотрудники колл-центра совместно с юристами «Гражданского контроля» будут давать консультации и оказывать правовую поддержку.

Также в день выборов Общественная палата организует общественный пресс-центр «Выборы-2018», который также будет работать сутки: с 7.00 18 марта до 7.00 19 марта. Журналистов и блогеров приглашают зарегистрироваться в нем, чтобы получать информацию из первых уст.

В 2016 году в таком пресс-центре приняли участие около 60 представителей СМИ и блогеров, представители 11 политических партий, девять политологов и экспертов.

Общественный пресс-центр расположится в Уфе, в гостинице «Башкирия» (ул. Ленина, 25/29). В течение суток там пройдут брифинги с участием представителей предвыборных штабов кандидатов в Президенты России, политологов и экспертов, а также представителей органов государственной власти.

В пресс-центре будет организована прямая трансляция из ЦИК Башкирии, чтобы озвучивать данные о явке и ходе голосования в республике.

Каждый час политологи будут комментировать ход голосования, разбирать поступающие жалобы, явку и другие элементы выборов.

Кроме того в пресс-центр будут поступать сообщения от общественных наблюдателей от ОП РБ. 18 марта на 3453 избирательных участках в Башкирии будут работать 10 318 общественных наблюдателей.

Итоги работы Общественный пресс-центр подведет с 06.00 до 07.00 19 марта.

Для аккредитации в Общественном пресс-центре необходимо воспользоваться одним из предложенных способов до 18.00 17 марта:

1) Заполнить и отправить гугл-форму;