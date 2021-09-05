Энерготранзит «Россетей» увеличит пропускную способность Восточного полигона РЖД

«Лесозаводск — Спасск — Дальневосточная» — транзит с напряжением 220 кВ общей протяженностью 250 км. Для его запуска было модернизировано оборудование подстанций «Спасск» и «Лесозаводск». Транзит был возведен в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и обошелся в 8,3 млрд рублей. Об этом сообщают newizv.ru.
Генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин рассказал, что транзит будет обеспечивать электроснабжение железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД, повысит надежность передачи электричества на юг Приморья и оптимизирует схему питания нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан».
А Шульгинов добавил, что при помощи нового объекта электроснабжения будет также увеличена пропускная способность Восточного полигона РЖД, что приведет к росту объема экспорта.
Новый транзит оборудован микропроцессорными комплексами релейной защиты, новейшей САУ ТП, новыми системами связи и интеллектуальной системой учета. Все работы на объекте велись с применением российского оборудования. Кроме того, для ЛЭП были возведены спецпереход длиной 1,5 км через реку Уссури и шесть переходов через действующие нефте- и газопроводы.