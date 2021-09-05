Энерготранзит «Россетей» увеличит пропускную способность Восточного полигона РЖД

Новый транзит оборудован микропроцессорными комплексами релейной защиты, новейшей САУ ТП, новыми системами связи и интеллектуальной системой учета. Все работы на объекте велись с применением российского оборудования. Кроме того, для ЛЭП были возведены спецпереход длиной 1,5 км через реку Уссури и шесть переходов через действующие нефте- и газопроводы.