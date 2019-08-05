В России стартовали продажи кроссовера DFM 580

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Компания Dongfeng Motor из Китая представила в России новый кроссовер DFM 580.
Автомобиль отличается сверхдлинной колёсной базой - 2780 миллиметров, информирует 5 августа газета «Известия».
При этом длина кроссовера составляет 4680, ширина - 1845, а высота - 1715 миллиметров. В этом просторном автомобиле свободно размещается третий ряд кресел для двух пассажиров.
Мощность кроссовера - 145 лошадиных сил. Коробка передач может быть механикой или вариатором. Новый автомобиль DFM 580 в базовой версии стоит почти 1,2 миллиона рублей.
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