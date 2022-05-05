ЕК решила остановить упрощенный визовый режим для бизнесменов и чиновников из РФ

ЕК решила остановить упрощенный визовый режим для бизнесменов и чиновников из РФ
ЕК решила остановить упрощенный визовый режим для бизнесменов и чиновников из РФ
Сегодня, 01:06ПолитикаФото: pxhere.com
Официальные представители Еврокомиссии (ЕК) рекомендовали государствам ЕС приостановить упрощенный визовый режим для российских бизнесменов и чиновников.

Этот шаг будет направлен против граждан, фигурирующих в составах официальных делегаций от РФ, представителей региональных властей, а также Конституционного и Верховного судов. Издание RT пишет об этом со ссылкой на официальное заявление ЕК.

Предполагается, что данная мера распространится на лиц с действующими дипломатическими паспортами, а также на представителей российского бизнеса.

Под «приостановкой визового режима» следует понимать, что представители указанных групп больше не будут обладать привилегированным доступом в Евросоюз, отмечено в пресс-релизе ЕК.

Следует отметить, что рядовых россиян рекомендации Еврокомиссии не касаются.

Глава российского государства Владимир Путин ранее подписал указ, регламентирующий ответные экономические меры в связи с недружественными шагами со стороны ряда стран мира и международных структур. З мая стало известно о том, что президент поручил членам правительства в течение 10 дней определиться со списком граждан, подпадающих под санкции.

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