ЕК решила остановить упрощенный визовый режим для бизнесменов и чиновников из РФ

Этот шаг будет направлен против граждан, фигурирующих в составах официальных делегаций от РФ, представителей региональных властей, а также Конституционного и Верховного судов. Издание RT пишет об этом со ссылкой на официальное заявление ЕК.
Предполагается, что данная мера распространится на лиц с действующими дипломатическими паспортами, а также на представителей российского бизнеса.
Под «приостановкой визового режима» следует понимать, что представители указанных групп больше не будут обладать привилегированным доступом в Евросоюз, отмечено в пресс-релизе ЕК.
Следует отметить, что рядовых россиян рекомендации Еврокомиссии не касаются.
Глава российского государства Владимир Путин ранее подписал указ, регламентирующий ответные экономические меры в связи с недружественными шагами со стороны ряда стран мира и международных структур. З мая стало известно о том, что президент поручил членам правительства в течение 10 дней определиться со списком граждан, подпадающих под санкции.