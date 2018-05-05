В Уфе прошел митинг сторонников Навального
Сегодня, 19:24ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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На митинг пришло около полутора тысяч человек.
5 мая в Уфе прошел несогласованный митинг сторонников Навального на площади Ленина перед Горсоветом.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
По данным "Коммерсанта в Уфе" около полутора тысяч человек пришли сюда по проспекту Октября от Госцирка .
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
По предварительным данным, задержаний в ходе акции не было.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Хотя участников акции не раз предупреждали, что она не согласована, митинг состоялся.
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
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Фото: Артур Салимов, Mkset.ru
Смотрите самые яркие моменты митинга.
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