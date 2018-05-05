В Уфе прошел митинг сторонников Навального

5 мая в Уфе прошел несогласованный митинг сторонников Навального на площади Ленина перед Горсоветом.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По данным "Коммерсанта в Уфе" около полутора тысяч человек пришли сюда по проспекту Октября от Госцирка .

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

По предварительным данным, задержаний в ходе акции не было.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Хотя участников акции не раз предупреждали, что она не согласована, митинг состоялся.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru