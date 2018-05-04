Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Администрация Уфы предложила оппозиции новое время для митинга 5 мая
Сюжеты:
Весна в БашкирииВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Администрация Уфы предложила оппозиции новое время для митинга 5 мая

Сегодня, 14:39ПолитикаРустэм БашкирцевФото: Youtube.com
Читайте
также
Эскорт по-уфимски: как девушек "продают" обеспеченным гостям из Москвы
Зрителей трясло от бессилия: Хабенский в Уфе показал свой фильм “Собибор”
Казнить нельзя помиловать: В Уфе прошла дискуссия о смертной казни