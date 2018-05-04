Администрация Уфы предложила оппозиции новое время для митинга 5 мая
Сторонникам Навального предложили собраться в сквере «Волна» в Затоне.
Администрация Уфы направила в адрес одного из организаторов публичного мероприятия 5 мая предложение провести его в сквере «Волна» с 15.00 до 17.00. Ранее сторонники Навального в Уфе отправили уведомление о проведении митинга 5 мая на площади имени Ленина.
До этого власти предлагали сторонникам Навального присоединиться к митингу, организатором которого стал руководитель Региональной общественной организации по поддержке и развитию молодых юристов Илнар Ибрагимов. Как выяснилось позже, он «застолбил» за собой сквер «Волна» 5 мая до 14.00.
Городская администрация отправила новое предложение организатору митинга – провести свой митинг там же, но позже.
- Напоминаем, что в соответствии с ч.5 ст. 5 ФЗ-54 от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом местного самоуправления не было согласовано изменение по его мотивированному предложению места и времени проведения публичного мероприятия, - предупредили в письме организатора митинга.