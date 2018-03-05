Грудинин не сообщил ЦИК об 11 счетах в Швейцарии, один из них с золотом

- Федеральная налоговая служба обратилась в швейцарские уполномоченные органы, - рассказал Александр Кинев. - Швейцарские коллеги сообщили нам, что у Павла Николаевича Грудинина, помимо двух счетов, о которых мы уже упоминали, в том числе на избирательном плакате, по состоянию на 31 декабря 2017 года в соответствии с той информацией, которую дала налоговая служба Швейцарии, было 11 счетов.

- Таким образом, у Павла Николаевича Грудинина по состоянию на 31 декабря было 13 счетов в швейцарском банке, - сказал он.

В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов, а именно в золоте, сказал член ЦИК РФ.

Кинев подчеркнул, что ранее Павел Грудинин предоставил данные, что счетов в иностранных банках у него не было:

- Мы сейчас обладаем информацией о том, что на 31 декабря 13 счетов в швейцарских банках были, 13 января Павел Николаевич представил нам заявление, что их нет, но мы не имеем подтверждающих документов, что их нет.

В среду, 7 марта, вопрос об иностранных счетах Грудинина обсудят на заседании ЦИК РФ.