В Башкирии глава исполкома «Единой России» госпитализирован с коронавирусом

Сегодня, 3 мая, стало известно, что у главы регионального исполкома партии «Единая Россия» в Башкирии Рустема Ахмадинурова диагностировано заражение новойй коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, Рустем Ахмадинуров был госпитализирован накануне с пневмонией, результаты анализа, полученные сегодня, подтвердили наихудшие опасения – политик заражен ковид-19. По уточненным данным, его жизни ничего не угрожает.

По данным Радия Хабирова, еще ночью в региональном штабе «Единой России» были предприняты меры безопасности, изолированы все, кто контактировал с Рустемом Ахмадинуровым. Штаб продолжает работу в прежнем режиме, в офисе работают новые волонтеры.

- Рустем в штабе «Единой России» с первых дней эпидемии организовал работу волонтеров по поддержке (прежде всего материальной) самых уязвимых - малоимущих, многодетных, одиноких, пожилых. Наладил сбор средств, помог десяткам тысяч людей, но сам где-то не уберегся, хотя я его без маски не видел уже много недель, - пояснил Радий Хабиров.