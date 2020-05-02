На лечении в стационарах республики в данный момент находятся 396 человек. Из них в удовлетворительном состоянии — 190, состоянии средней тяжести — 175 человек. В тяжелом состоянии — 31, из них на ИВЛ — 19 человек. На амбулаторном лечении находится 342 человек с легкой формой заболевания.

Большая часть пациентов сосредоточена в Уфе: 70 человек находятся в клинике БГМУ, 55 — в ГКБ № 8, 45 — в ГКБ № 5, 35 — в республиканской клинической инфекционной больнице, 32 — в РКБ им. Куватова, 12 — в ГКБ Демского района, 2 — в ГКБ № 18.

Также 31 пациент находится в Белебеевской ЦРБ, 27 — в Нефтекамской городской больнице, 10 — в центральной городской больнице Кумертау, 8 — в Туймазинской ЦРБ, по 7 — в Исянгуловской и Бирской ЦРБ, по 6 — в ГБ № 2 Стердитамака и ГБ № 1 Октябрьского, по 5 — в РКИБ Стерлитамака и Чишминской ЦРБ, по 4 — в Белорецкой ЦРБ, ГБ № 4 Стерлитамака, Калтасинской и Верхнеяркеевской ЦРБ, 3 — в городской больнице Салавата, по 2 — в Сибае, Дюртюлинской, Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ.

Фото: Минздрав РБ