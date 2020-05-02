Гримасы коронавируса: за неделю в Башкирии стали чаще думать о жизни после пандемии

Символом уходящей недели в Башкирии стали желание перемен, стремление к чувству превосходства над невидимой угрозой, сковавшей в ужасе большую часть населения планеты.

Глава Башкирии пообещал увеличить количество тестов на коронавирус в регионе, что скорее всего повлечет за собой рост числа выявленных зараженных им людей из числа лиц, контактировавших с заболевшими.

Хорошо, что во многих случаях зараженных переносят вирус сравнительно легко. Несколько дней не было информации о случаях летального исхода от коронавируса. Есть пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ, но они пока борются за жизнь вместе с врачами.

В Башкирии лидерами по приросту больных коронавирусом стали Нефтекамск и Уфа.

В то же время ситуацию со вспышкой заболеваемости в Белебее власти прокомментировали как вполне рабочую, без признаков драматического сценария.

Правда, по-прежнему «фонит» история с РКБ имени Куватова. Адвокат Урал Хамзин, потерявший отца, заразившегося коронавирусом в РКБ, подал в следком заявление с требованием привлечь к ответственности виновных в его смерти.

К нему готова присоединиться многодетная уфимка, которой повезло вылечиться от коронавируса. Но заражение, которое она получила в РКБ, при ее собственном серьезном заболевании грозило весьма серьезными последствиями.

Сотрудники РКБ записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в адрес контрольных инстанций с просьбой расследовать деятельность главного врача клиники Эльзы Сыртлановой.

При этом глава Башкирии вновь заявил, что доверяет квалификации главного врача РКБ и не намерен освобождать ее от должности.

Чиновники стараются изо всех сил поддерживать благополучный настрой и ожидания улучшения. После заявления Владимира Путина о том, что нерабочие недели прекратятся после майских праздников, в Башкирии назвали ориентировочную дату возобновления работы закрытых предприятий, а также рассказали о других изменениях в режиме самоизоляции.

Неожиданной (хотя и предсказуемой) стала новость о возвращении в Башкирию 1800 вахтовиков, часть из которых инфицирована, должны вернуться в Башкирию и, скорее всего, окажутся в обсерваторах или жесткой самоизоляции. Есть надежда, что это событие не окажет большого влияния на эпидемиологическую ситуацию, правда. на статистике заболеваемости оно точно отразится не самым хорошим образом.

Предполагаемую дату пика заболеваемости коронавирусом в Башкирии озвучил участник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию развития ситуации с пандемией коронавируса Науфаль Загидуллин.

Тем временем журналисты Медиакорсети решили промониторить настроения населения в существующих пока условиях самоизоляции. Очевидно, что количество тех, кто считает «слухи о коронавирусе сильно преувеличенными», остается по-прежнему достаточно высокими.

Чего только стоит история с очередной антивирусной вечеринкой в развлекательном заведении. Чиновникам, проморгавшим такое безобразие. устроили нагоняй.

Общие итоги первого месяца самоизоляции мы подвели в довольно подробном обзоре. Есть среди них и очень грустные.

Так, печальными стали новости о судьбе 19-летнего Ранэля Шамсутдинова, умирающего от опухоли мозга. Врачи воздерживаются от оптимистичных прогнозов. Близкие Ранэля от отчаяния решили провести пикет возле Дома Республики с требованием спасти парня. В итоге его сестра может быть теперь оштрафована за это.

Тревожатся о судьбах своих подопечных представители благотворительных фондов и пациентских организаций. У оставшихся без реабилитации больных детей может начаться откат назад, а там недалеко и до ухудшений. Есть слабая надежда, что послабления в режиме ограничений помогут возобновить лечение и реабилитацию пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

При этом вроде бы хорошо закончилась история спасенного дедушки, которого нашли в жутком состоянии – истощенным до предела и без памяти.

По постам в соцсетях очевидно, что минувший месяц дался многим жителям республики нелегко. Так, известный конферансье Вячеслав Борисов рассказал, почему больше не будет работать с некоторыми чиновниками

В Ишимбайском районе Башкирии сельчане грозят судом регоператору, который, по их мнению, не выполняет свои обязательства по вывозу мусора.

В Башкирии стало вирусом видео, где дети катаются на обмотанных скотчем качелях, наплевав на установленный запрет.

Добавилась еще одна история в копилку наказанных за паникерские посты в соцсетях о коронавирусе.

При этом легким испугом отделались коммерсанты, распустившие перед майскими праздниками слух о готовящемся запрете на продажу спиртного. А ведь тоже своего рода паникерство.

Шалость уфимки, пришедшей в магазин с жутком костюме чумного доктора, также осталась без последствий.

После таких новостей даже весенний паводок уже не кажется таким уж серьезным, хотя затопленными оказались несколько десятков домов.

Если даже звезды заглянули онлайн в Башкирию, значит, всё это кому-нибудь нужно?..