В Башкирии заработала новая лаборатория для тестирования на коронавирус

Накануне, 2 мая, в Башкирии открылась новая лаборатория для проведения тестирования на коронавирус. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

По его словам, данная лаборатория стала 11-ой по счету, она начала работу на базе Белорецкой ЦРБ. Новая лаборатория использует для диагностики метод ПЦР. Лаборатория облегчит процесс тестирования на коронавирус жителей Зауралья.