В Башкирии заработала новая лаборатория для тестирования на коронавирус
3 мая, 10:28ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Данная лаборатория стала 11-ой по счету в регионе.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Накануне, 2 мая, в Башкирии открылась новая лаборатория для проведения тестирования на коронавирус. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.
По его словам, данная лаборатория стала 11-ой по счету, она начала работу на базе Белорецкой ЦРБ. Новая лаборатория использует для диагностики метод ПЦР. Лаборатория облегчит процесс тестирования на коронавирус жителей Зауралья.
Всего в регионе подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом. Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом происходит прямо пропорционально увеличению числа лабораторий. В республике проведено 77474 исследования, обследовано 71383 человека.
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