Константин Толкачев о ЧП в Уфимском РОВД: Нельзя мазать всех одной краской

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев сегодня высказался на своей странице в Facebook о ситуации вокруг изнасилования дознавателя в Уфимском РОВД:

- Горько и тяжело было знакомиться с этим вопиющим фактом. Я сам долгие годы проработал в органах внутренних дел, знаю, какой это тяжелый труд. Система МВД решает большие задачи, в ней работают тысячи сотрудников, которые ежедневно выходят на дежурство с риском для жизни, нередко совершают подвиги. Десятки из них награждены Орденом мужества, свыше сотни погибли при исполнении своего долга. И из-за поступка одного или даже трех человек нельзя судить обо всей правоохранительной системе, мазать всех одной краской.

- Масштабная дискредитация, «психологический террор» в отношении Министерства внутренних дел и его сотрудников, верой и правдой служащих делу обеспечению законности и правопорядка, наносит ущерб решению правоохранительных задач, - отметил Константин Толкачев. - Государственное Собрание заинтересовано в объективном рассмотрении и безусловном наказании виновных. Следствие должно детально, пошагово разобраться в причинах, приведших к случившемуся. Эмоции в этом деле только мешают.

В ночь на 30 октября, по заявлению пострадавшей, 23-летнего дознавателя, ее изнасиловали три сотрудника полиции, в их числе начальники Уфимского и Кармаскалинского РОВД и начальник отдела миграции Уфимского РОВД. Все они уволены приказом министра МВД по РБ за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.