Хамитов:будем следить за лесом Башкирии через беспилотники и суперкомпьютер

Как сообщил Хамитов на совещании в правительстве Башкирии, в республике ведется наблюдение за лесами через информационную систему дистанционного мониторинга и наземного контроля. Авиация патрулирует более 4 миллионов га. Системы видеонаблюдения сегодня охватывают более 40 процентов территории лесного фонда.

- К этой работе мы подключили корпорацию «Российские космические системы», - сообщил Хамитов. - С этого года у нас уже масштабно начнут работать беспилотники. Первые результаты по итогам 2017 года уже есть. Беспилотники работают хорошо, картинка хорошая. Видим много, далеко. Эту тему будем развивать и применять повсеместно. У нас в Уфимском государственном авиационном техническом университете есть Центр приёма и обработки космической информации. Имеются соответствующие компетенции. Есть два комплекса приёма данных со спутников, суперкомпьютер...Вместе будем двигаться вперёд, - заключил глава республики.