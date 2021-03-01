Вопросы образования в правительстве Башкирии будет курировать Азат Бадранов

Напомним, ранее Азат Бадранов уже занимался вопросами образования в Башкирии. Так, например, он выступил ведущим спикером на пресс-конференции «Образование в Башкирии: плюсы и минусы слияния вузов», на которой обсуждался вопрос слияния двух университетов - БашГУ и УГАТУ.