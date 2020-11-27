Башкирия получит ещё 1000 вакцин от коронавируса

Башкирия получит ещё 1000 вакцин от коронавируса

Вчера, 08:44Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
На следующей неделе в Башкирию поступит ещё одна партия доз от коронавируса. Об этом сообщил министра здравоохранения Максим забелин на совещании «Здравчас».

По его словам, республика получит ещё 1000 доз. В настоящее время идёт подготовка к транспортировке и хранению вакцины. В первую очередь её получат врачи и соцработники.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, которые работают с людьми на самоизоляции и проверяют соблюдение масочного режима.

А на будущее приготовьте резерв для учителей и преподавателей вузов. Все наши меры по самоизоляции и масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения Covid-19, сказал Хабиров.

Максим Забелин также рассказал об эпидобстановке среди людей старше 65 лет. К концу недели заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров снизилась более, чем на 5%.

Напомним, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров говорил, что снижение наблюдается только на 2%. В связи с этим рекомендовал усилить меры, напомнив, что самоизоляция для пожилых людей обязательна.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
вирусБашкириявакцинацияболезнь
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы