Башкирия получит ещё 1000 вакцин от коронавируса

На следующей неделе в Башкирию поступит ещё одна партия доз от коронавируса. Об этом сообщил министра здравоохранения Максим забелин на совещании «Здравчас».

По его словам, республика получит ещё 1000 доз. В настоящее время идёт подготовка к транспортировке и хранению вакцины. В первую очередь её получат врачи и соцработники. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, которые работают с людьми на самоизоляции и проверяют соблюдение масочного режима. А на будущее приготовьте резерв для учителей и преподавателей вузов. Все наши меры по самоизоляции и масочному режиму дают положительный эффект: у нас снижается темп роста заражения Covid-19, сказал Хабиров. Максим Забелин также рассказал об эпидобстановке среди людей старше 65 лет. К концу недели заболеваемость коронавирусом среди пенсионеров снизилась более, чем на 5%. Напомним, на еженедельном оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров говорил, что снижение наблюдается только на 2%. В связи с этим рекомендовал усилить меры, напомнив, что самоизоляция для пожилых людей обязательна.

