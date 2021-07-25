Плюс 248, минус 5: Стопкоронавирус.рф сообщил свежие данные о ситуации в Башкирии

Сегодня, 25 июля, общефедеральный портал Стопкоронавирус.рф опубликовал последние данные о ситуации с распространением коронавирусной инфекции по России и по каждому региону на основании данных. представленных утром.

Из этой информации следует, что за минувшие сутки в Башкирии выявлены 248 новых случаев заражения ковидом, на один случай меньше, чем было накануне. По этому показателю Башкирии находится во второй половине федерального антирейтинга. По стране в целом за сутки было выявлено 24 071 новых случая заражения коронавирусом. Из них 2 346 (то есть 9%) касаются пациентов, без клинических проявлений заболевания, это преимущественно лица. контактировавшие с госпитализированными пациентами. Федеральный интернет-ресурс также сообщил о пяти новых случаях смерти пациентов, у которых был подтвержден Covid-19. Вчера таких случаев в Башкирии было зафиксировано шесть. По стране за последние сутки стало известно о 779 новых летальных исходах с подтвержденным ковидом. За сутки в Башкирии выписали в связи с выздоровлением от коронавируса 99 человек, по стране – 18 678. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25.07.2021 остаются 1 257 238 человек. Данные официальные, поступают из оперативного штаба 1 раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день.

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