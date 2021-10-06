Ученые назвали главный фактор борьбы пациентов с COVID-19

На защиту организма инфицированного COVID-19 сильно влияет общее количество антител против определенных антигенов либо частей вируса, пишет информационный портал RT.
Кроме того, огромную роль играет число антигенов, называемых антигенемией, заявили медики. Не менее важный показатель — количество вирусной РНК в крови больного человека.
Авторы масштабного исследования подчеркнули, что от COVID-19 умирают чаще всего пациенты с низким уровнем антител против спайкового белка SARS-CoV-2. Другими словами, шансы на выживание пациентов в тяжелом состоянии определяет наличие специализированных антител к спайковому белку коронавирусной инфекции.
Американские инфекционисты и аллергологи заявили, в свою очередь, о том, что COVID-19 активно мутирует сейчас в сторону более легкого распространения по воздуху.