Ученые назвали главный фактор борьбы пациентов с COVID-19

Ученые назвали главный фактор борьбы пациентов с COVID-19
Ученые назвали главный фактор борьбы пациентов с COVID-19
Вчера, 20:08Коронавирус COVID-19Фото: pxhere.com
Иностранные ученые назвали ключевой фактор, оказывающий влияние на выживаемость пациента с диагнозом коронавирус, находящегося в критическом состоянии.

На защиту организма инфицированного COVID-19 сильно влияет общее количество антител против определенных антигенов либо частей вируса, пишет информационный портал RT.

Кроме того, огромную роль играет число антигенов, называемых антигенемией, заявили медики. Не менее важный показатель — количество вирусной РНК в крови больного человека.

Авторы масштабного исследования подчеркнули, что от COVID-19 умирают чаще всего пациенты с низким уровнем антител против спайкового белка SARS-CoV-2. Другими словами, шансы на выживание пациентов в тяжелом состоянии определяет наличие специализированных антител к спайковому белку коронавирусной инфекции.

Американские инфекционисты и аллергологи заявили, в свою очередь, о том, что COVID-19 активно мутирует сейчас в сторону более легкого распространения по воздуху.

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