Плюс 94, минус 2. Минздрав Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом

Плюс 94, минус 2. Минздрав Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом
Плюс 94, минус 2. Минздрав Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом
Сегодня, 12:00Коронавирус COVID-19Анна КононоваФото: pixabay.com
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало данные на 5 мая о ковид-пациентах.

За минувший день коронавирусом заболели ещё 94 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 35 857. При этом выздоровели 33 358 жителей республики, в том числе 126 — за прошедшие сутки.

По состоянию на 5 мая увеличилось число летальных исходов. В Башкирии подтвердилось ещё две смерти от коронавируса. Всего скончались 463 человека.

Напомним, вчера, 4 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. В список попали 11 медиков из Башкирии.

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