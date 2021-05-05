Плюс 94, минус 2. Минздрав Башкирии сообщил о заболевших коронавирусом

За минувший день коронавирусом заболели ещё 94 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 35 857. При этом выздоровели 33 358 жителей республики, в том числе 126 — за прошедшие сутки.
По состоянию на 5 мая увеличилось число летальных исходов. В Башкирии подтвердилось ещё две смерти от коронавируса. Всего скончались 463 человека.
Напомним, вчера, 4 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. В список попали 11 медиков из Башкирии.