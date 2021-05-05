Президент России наградил врачей из Башкирии за борьбу с коронавирусом

Накануне, 4 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусом. Наград удостоились 240 медиков, в том числе 11 — из Башкирии.

Согласно указу президента, награждены медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени старшая медсестра городской клинической больницы № 5 Уфы Фагиля Бурхацкая, врач Чишминской центральной районной больницы Дамир Даньялов, врач городской клинической больницы Демского районы Уфы Андрей Комаров, медсестра Месягутовской центральной районной больницы Гульвира Хабибуллина, медбрат республиканской клинической больницы имени Куватова Музафар Худойбердиев. Медали Луки Крымского удостоились заведующий отделом городской больницы № 13 Уфы Татьяна Кучина, старшая медсестра городской клинической больницы Демского района Уфы Наталья Родионова, главный специалист управления Роспотребнадзора Башкирии Людмила Солонина. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением городской клинической больницы № 1 Стерлитамака Расилю Мурадимову, врачу детской поликлиники Белебеевской центральной районной больницы Резеде Мусиной, заместителю главного врача республиканской детской клинической больницы Уфы Людмиле Семавиной. Отметим, медаль Луки Крымского была учреждена 19 июня 2020 года. Награда вручается за заслуги в здравоохранении.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter