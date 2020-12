За минувшие сутки вновь выросло число заболевших. По данным Минздрава Башкирии, выявлен 141 один новый случай.

В общее число инфицированных с начала пандемии составило 14 689. При этом вылечились 12 211 пациентов. За прошедшие сутки выздоровел 71 человек. В настоящее время на лечении находятся 2 392 ковид-пациента. Минздрав также сообщил об одной смерти. Это уже 86 летальный случай. Напомним, в связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса власти Башкирии приняли решение отменить дистанционное обучение в школах. 7 декабря дети вернутся к очным занятиям.

