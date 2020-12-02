Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Альшеевский район сообщил об 11 пациентах, Салават — о 10. В Бижбулякском районе зарегистрировано семь заболевших, в Кумертау — шесть, а в Куюргазинском районе — пять. По три ковид-пациента выявлено в Мелеузовском и Миякинском районах. Данные о двух случаях предоставили Аскинский, Бирский, Бураевский, Мишкинский районы, а также город Октябрьский. В Бакалинском, Благовещенском и Кушнаренковском районах зарегистрировано по одному заболевшему.