Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

За минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания коронавирусом. Обычно большинство ковид-пациентов регистрируется в Уфе. По данным Минздрава Башкирии, на сегодняшний в столице республики не самых высокий показатель.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в Белебеевском районе. Там сразу у 37 человек подтвердился Covid-19. Следом идет Туймазинский район, где подтверждено 26 случаев. В Уфе коронавирусом заболел 21 житель. Альшеевский район сообщил об 11 пациентах, Салават — о 10. В Бижбулякском районе зарегистрировано семь заболевших, в Кумертау — шесть, а в Куюргазинском районе — пять. По три ковид-пациента выявлено в Мелеузовском и Миякинском районах. Данные о двух случаях предоставили Аскинский, Бирский, Бураевский, Мишкинский районы, а также город Октябрьский. В Бакалинском, Благовещенском и Кушнаренковском районах зарегистрировано по одному заболевшему. Напомним, власти Башкирии решили отменить дистанционное обучение в школах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике. Очные занятия начнутся 7 декабря.

