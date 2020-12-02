Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Минздрав Башкирии рассказал о районах с наибольшим числом заболевших коронавирусом

Вчера, 15:07Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
За минувшие сутки подтверждено 142 новых случая заболевания коронавирусом. Обычно большинство ковид-пациентов регистрируется в Уфе. По данным Минздрава Башкирии, на сегодняшний в столице республики не самых высокий показатель.

Большинство случаев заболевания зафиксировано в Белебеевском районе. Там сразу у 37 человек подтвердился Covid-19. Следом идет Туймазинский район, где подтверждено 26 случаев. В Уфе коронавирусом заболел 21 житель.

Альшеевский район сообщил об 11 пациентах, Салават — о 10. В Бижбулякском районе зарегистрировано семь заболевших, в Кумертау — шесть, а в Куюргазинском районе — пять. По три ковид-пациента выявлено в Мелеузовском и Миякинском районах. Данные о двух случаях предоставили Аскинский, Бирский, Бураевский, Мишкинский районы, а также город Октябрьский. В Бакалинском, Благовещенском и Кушнаренковском районах зарегистрировано по одному заболевшему.

Напомним, власти Башкирии решили отменить дистанционное обучение в школах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в республике. Очные занятия начнутся 7 декабря.

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