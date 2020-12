За минувшие сутки вновь увеличилось число заболевших Covid-19. Портал «Стопкоронавирус.рф» сообщил о 142 новых случаях.

На сегодняшний день коронавирус подтвердился у 25 345 россиян. При этом число выздоровевших превышает количество заболевших. Так, за сутки из медучреждений по выздоровлению выписались 26 882 человека, из которых 131 — в Башкирии. По данным статистики, за сути скончалось 589 пациентов. Напомним, сегодня власти Башкирии отменили дистанционное обучение в школах в связи с улучшением эпидемиологической обстановки. Ребята отправятся на очное обучение 7 декабря.

