В Нефтекамске закрыли «Центральный рынок» из-за нарушений ковид-режима

В Нефтекамске закрыли «Центральный рынок» из-за нарушений ковид-режима

Вчера, 10:22Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: Министерство торговли и услуг РБ
Вчера, 1 декабря, сотрудники министерства торговли и услуг Башкирии при содействии администрации Нефтекамска выявили санитарные нарушения в торговом комплексе «Центральный рынок».

В ходе проверки выяснилось, что на входе в павильоны не измерялась температура посетителей. Администрация рынка не осуществляла контроль за использованием масок у покупателей. Как сообщает министр торговли и услуг Алексей Гусев, по факту нарушений возбуждены административные дела, а рынок приостановил работу до устранения замечаний.

Напомним, ранее аналогичные нарушения были выявлены в торговом центре «Союз», который находится в Демском районе Уфы. В Башкирии масочный режим действует с 4 мая. Всего было проведено 59,2 тысяч проверок, в которых выявлено 507 административных нарушений.

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