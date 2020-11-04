В Уфе закрыли Демский рынок из-за массовых нарушений масочного режима

Министерство торговли и услуг Башкирии сообщило о закрытии еще одного уфимского рынка по итогам проверки соблюдения масочного режима. Речь идет о торговом центре «Союз», больше известном как Демский рынок. Об этом сообщила пресс-служба минторговли.
Помимо отсутствия масок и перчаток у части продавцов и посетителей, на входе в торговые павильоны не проводилось измерение температуры.
По итогам проверки против владельцев рынка возбуждены дела об административных правонарушениях.
Ранее сообщалось о закрытии рынка «Корсо» в уфимском микрорайоне Сипайлово по тем же причинам.