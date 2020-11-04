В Уфе закрыли Демский рынок из-за массовых нарушений масочного режима

В Уфе закрыли Демский рынок из-за массовых нарушений масочного режима

Вчера, 15:20ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: Mkset.ru
Уже второй рынок Уфы оказался закрыт из-за нарушений за последние дни.

Министерство торговли и услуг Башкирии сообщило о закрытии еще одного уфимского рынка по итогам проверки соблюдения масочного режима. Речь идет о торговом центре «Союз», больше известном как Демский рынок. Об этом сообщила пресс-служба минторговли.

Помимо отсутствия масок и перчаток у части продавцов и посетителей, на входе в торговые павильоны не проводилось измерение температуры.

По итогам проверки против владельцев рынка возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось о закрытии рынка «Корсо» в уфимском микрорайоне Сипайлово по тем же причинам.

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