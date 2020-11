В Башкирии из-за нарушений ковид-режима закрыли торговый комплекс

ТК «Корсо» в уфимском микрорайоне Сипайлово временно закрыли из-за выявленных нарушений масочного режима в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минторга Башкирии.

В связи с усилением контроля за соблюдением масочного режима во всех объектах торговли проходят рейды. Вчера, 2 ноября, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в ТК «Корсо». Рынок возобновит свою работу после устранения замечаний. Напомним, в Уфе также приостановили деятельность два торговых объектах «Меркурий» и «Заречный». На рынках не соблюдались меры безопасности: у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter