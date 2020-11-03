В Башкирии из-за нарушений ковид-режима закрыли торговый комплекс

В связи с усилением контроля за соблюдением масочного режима во всех объектах торговли проходят рейды. Вчера, 2 ноября, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в ТК «Корсо». Рынок возобновит свою работу после устранения замечаний.
Напомним, в Уфе также приостановили деятельность два торговых объектах «Меркурий» и «Заречный». На рынках не соблюдались меры безопасности: у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики.