В Башкирии из-за нарушений ковид-режима закрыли торговый комплекс

Напомним, в Уфе также приостановили деятельность два торговых объектах «Меркурий» и «Заречный». На рынках не соблюдались меры безопасности: у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики.