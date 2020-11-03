В Башкирии из-за нарушений ковид-режима закрыли торговый комплекс

В Башкирии из-за нарушений ковид-режима закрыли торговый комплекс

Вчера, 12:31ОбществоАнна КононоваPhoto: Минторг РБ
ТК «Корсо» в уфимском микрорайоне Сипайлово временно закрыли из-за выявленных нарушений масочного режима в период пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Минторга Башкирии.

В связи с усилением контроля за соблюдением масочного режима во всех объектах торговли проходят рейды. Вчера, 2 ноября, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм в ТК «Корсо». Рынок возобновит свою работу после устранения замечаний.

Напомним, в Уфе также приостановили деятельность два торговых объектах «Меркурий» и «Заречный». На рынках не соблюдались меры безопасности: у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики.

Stories:
Коронавирус: вторая волна
Related news:
БашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы