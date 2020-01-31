В Санкт-Петербурге задержали альфонса-профессионала

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Петербургские полицейские задержали 31-летнего уроженца Уфы, который общался с женщинами на сайтах знакомств, а после непродолжительных отношений присваивал себе их имущество.
Обокрав потерпевших, он пропадал из поля их зрения, сообщает 20 января Newia.ru.
Задержанный в данный момент подозревается в нескольких кражах. Так, одна из пострадавших, 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, рассказала, что осенью 2019 года злоумышленник похитил у неё два мобильных телефона - седьмую и восьмую версию iPhone. Кроме этого, он перевел себе деньги с карты её матери. Отношения с потерпевшей мужчина поддерживал около двух месяцев.
В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел. Выясняется его причастность к другим преступлениям.
Ранее мужчина уже был судим за кражу.
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