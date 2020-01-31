В Санкт-Петербурге задержали альфонса-профессионала

Задержанный в данный момент подозревается в нескольких кражах. Так, одна из пострадавших, 35-летняя жительница Санкт-Петербурга, рассказала, что осенью 2019 года злоумышленник похитил у неё два мобильных телефона - седьмую и восьмую версию iPhone. Кроме этого, он перевел себе деньги с карты её матери. Отношения с потерпевшей мужчина поддерживал около двух месяцев.