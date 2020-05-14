Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили подробности поисков погибшего 9-летнего мальчика

Она отметила, что поиск был сложным морально и физически и поблагодарила всех, кто помогал, в особенности местную администрацию и жителей.

«Совсем недавно, несколько дней назад закончился поиск 9-летнего Рустама Ишкулова. Закончился трагично, хотя надежда найти его живым не угасала до последнего. Многое можно сказать, и многое уже было сказано.Да, поиск был сложный во всех отношениях, сложный морально, сложной была территория поиска... Но мы смогли. Смогли довести его до конца. Сообща.Сегодня просто хочется сказать "спасибо". Всем поисковикам из всех отрядов, которые приняли участие в этом поиске, за содействие. Каждому неравнодушному жителю Гафурийского района и других районов и городов, которые приезжали и выполняли задачи», – написала она.

Напомним, что 9-летнего Рустама Ишкулова нашли мертвым 8 мая. Ребенок попал в районе 22 апреля, его нашли мертвым в реке, Экспертиза показала, что смерть наступила в результате утопления.

«На некоторое время были перекрыты шлюз у дамб, воды в руслах некоторых рек не стало и его наши на дне одной из этих рек», – уточнили в группе поисковиков.