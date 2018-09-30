В Уфе КамАЗ дорожников провалился под асфальт
Сегодня, 11:00ПроисшествияВиктория КуприяноваФото: соцсети
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Произошло это в Черниковке.
Вчера днем, 29 сентября, в уфимской Черниковке, напротив дома №1 по улице Победы, под асфальт провалился КамАЗ.Фотографии происшествия появились в сообществе автолюбителей «БашДТП». Судя по комментариям местных жителей, яма на этом месте появилась давно, и случившееся – результат многолетнего игнорирования проблемы дорожниками.
В настоящий момент территорию провала огородили, КамАЗ вытащили с помощью специальной техники. Теперь городским службам необходимо залатать яму и уложить новый асфальт.
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