В Уфе КамАЗ дорожников провалился под асфальт

Вчера днем, 29 сентября, в уфимской Черниковке, напротив дома №1 по улице Победы, под асфальт провалился КамАЗ.Фотографии происшествия появились в сообществе автолюбителей «БашДТП». Судя по комментариям местных жителей, яма на этом месте появилась давно, и случившееся – результат многолетнего игнорирования проблемы дорожниками.