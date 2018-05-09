В Уфе вновь провалился асфальт: яму уже устранили

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера, 8 мая, в центре Уфы снова провалился асфальт. Яма на дороге образовалась по улице Мустая Карима, напротив дома №42.
Как сообщают в администрации Ленинского района на место происшествия экстренно были направлены сотрудники службы жизнеобеспечения.
Опасный участок был огорожен.
Сегодня утром в администрации города сообщили, что провал был ликвидирован. Яму засыпали щебнем. Мэрия обещает заасфальтировать это место.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей