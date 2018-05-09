В Уфе вновь провалился асфальт: яму уже устранили

Как сообщают в администрации Ленинского района на место происшествия экстренно были направлены сотрудники службы жизнеобеспечения.

Сегодня утром в администрации города сообщили, что провал был ликвидирован. Яму засыпали щебнем. Мэрия обещает заасфальтировать это место.