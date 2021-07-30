В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб
В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб
Вчера, 10:13ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот
ДТП произошло в Кушнаренковском районе Башкирии.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что после полуночи 29 июля в Кушнаренковском районе на 1294 километре автодороги Москва-Уфа 22-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля "Geely Emgrand" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

Видео:ГИБДД по Башкирии

В результате аварии погиб 22-летний пассажир из Ишимбайского района, он скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Ведется разбирательство.

29 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. сообщают в ГИБДД по Башкирии.

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