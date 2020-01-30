Мужчина попал под поезд на станции в Нижневартовске

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Следственный комитет проводит проверку по факту получения травм на железнодорожной станции в Югре.
Как сообщает RT, мужчина провожал родственников. Уходя с платформы он оступился и попал под движущийся поезд.
В настоящее время 54-летний мужчина жив, но находится в больнице.
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