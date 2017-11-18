Подравшийся в Уфе сотрудник ДПС задерживал преступника – ГИБДД

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов объяснил причину конфликта между сотрудником ГИБДД и пассажиром автобуса, которая попала на видеокамеры.
- При проверке документов у водителя автобуса, инспектор ДПС увидел и узнал среди пассажиров 20-летнего гражданина, который в августе текущего года скрылся от сотрудников при доставлении его в отдел полиции, - сообщил Динар Гильмутдинов.
По словам главы ведомства, молодому человеку было предложено пройти к патрульному автомобилю для установления личности, однако тот попытался скрыться, но был задержан и доставлен в полицию.
При проверке задержанного на причастие к ранее совершённым преступлениям, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в краже.
- Для дальнейшего разбирательства правонарушитель был доставлен в отдел полиции и решением мирового судьи Орджоникидзевского района г.Уфы в отношении данного гражданина назначено наказание в виде ареста сроком на 10 суток, - уточнил Динар Гильмутдинов.
Напомним, видеозапись драки сотрудника ДПС и пассажира автобуса появилась в местных СМИ в начале недели. На видео видно, что сотрудник останавливает маршрутку, через некоторое время возникает конфликт с пассажиром. Задержать мужчину помогли коллеги инспектора.
20 октября 2017 года начал действовать новый административный регламент ГИБДД, согласно которому инспектора получили право проверять документы не только у водителей, но и у пассажиров, находящихся в транспортном средстве.