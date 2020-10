26 октября в Белебее при кладке стен получил серьёзную травму каменщик, сообщает Гострудинспекция Башкирии.

Инцидент произошёл при кладке стен на объекте строительства жилого дома на улице Революционеров. Мужчина упал с четвёртого этажа, после чего его госпитализировали с тяжёлой травмой. Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая. Напомним, ранее 50-летнего оператора компании «Раевсахар» при работе на свеклоприемном пункте придавило буртоукладочной машиной. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter