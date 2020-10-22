Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель двух рабочих на электроподстанции

Инцидент произошёл на электрической подстанции рядом с деревней Кандаковка Бирского района. Гострудинспекция выяснила, что электромонтёр, проходя мимо бетонной стойки с опорным изолятором, случайно зацепил заземляющий провод. Увидев, что отсоединилась струбцина (специальный зажим), мужчина взял её в руки и получил смертельный удар током. Мастер группы пытался оказать помощь коллеге. Он схватил зажим и также погиб от удара током. Мужчинам было по 33 года.