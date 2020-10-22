Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель двух рабочих на электроподстанции

Гострудинспекция Башкирии расследовала гибель двух рабочих на электроподстанции

Вчера, 12:07ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, в результате которого 15 сентября погибли два сотрудника ООО «Башкирэнерго».

Инцидент произошёл на электрической подстанции рядом с деревней Кандаковка Бирского района. Гострудинспекция выяснила, что электромонтёр, проходя мимо бетонной стойки с опорным изолятором, случайно зацепил заземляющий провод. Увидев, что отсоединилась струбцина (специальный зажим), мужчина взял её в руки и получил смертельный удар током. Мастер группы пытался оказать помощь коллеге. Он схватил зажим и также погиб от удара током. Мужчинам было по 33 года.

Установлено, что причинами смертельного несчастного случая стали нарушение дисциплины труда, не применение работниками средств индивидуальной защиты, а также неудовлетворительная организация производства работ, отметила Гострудинспекция.

Напомним, 19 октября на производстве погиб работник туймазинского ООО «Эколайн». При загрузке отходов на контейнерной площадке 53-летний водитель упал в люк прессовальной камеры, где в автоматическом режиме сработало оборудование.

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