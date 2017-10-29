Жители Башкирии пострадали в крупном ДТП возле Сургута

Требуется помощь в сборе средств.

Вчера, 28 октября, стало известно о том, что две семьи из Башкирии пострадали в ДТП в районе города Сургута. В дорожной аварии пострадали две семьи – Габбасовых и Яруллиных. Они недавно переехали на север в поисках лучшей жизни, и вот теперь попали в беду. Сообщение появилось в группе «Подслушано в Старокуручево». Просьбы о сборе средств для пострадавших появились в группах соцсетей в Сургуте и Башкирии.