В Башкирии на заснеженной трассе в ДТП попали сразу четыре автомобиля

О пострадавших не сообщается.

Днем 23 октября в поселке Иглино в ДТП попали сразу четыре автомобиля, сообщили очевидцы в сообществе « БашДТП ».

Вероятнее всего авария произошла из-за резкого ухудшения погоды и заснеженности трассы, а водители не успели «переобуть» резину своих автомобилей.