В Башкирии на заснеженной трассе в ДТП попали сразу четыре автомобиля

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О пострадавших не сообщается.
Днем 23 октября в поселке Иглино в ДТП попали сразу четыре автомобиля, сообщили очевидцы в сообществе «БашДТП».
Вероятнее всего авария произошла из-за резкого ухудшения погоды и заснеженности трассы, а водители не успели «переобуть» резину своих автомобилей.
Машины получили незначительные повреждения, о пострадавших не сообщается.
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