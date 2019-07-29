В Башкирии ураганный ветер сорвал с больницы часть кровли

Резкое усиление ветра произошло во время грозы. Сильный порыв ветра буквально содрал с крыши часть кровли. На площади около 50 кв. метров. К счастью, под этим участков не было пациентов, так что эвакуация пациентов не проводилась. Погибших и пострадавших нет.