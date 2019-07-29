В Башкирии ураганный ветер сорвал с больницы часть кровли
Вчера, 09:33ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС по РБ
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Поврежденный участок кровли находится над местом, где нет пациентов.
Накануне, 28 июля, серьезное ЧП произошло в поселке Красноусольский в Гафурийском районе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
Резкое усиление ветра произошло во время грозы. Сильный порыв ветра буквально содрал с крыши часть кровли. На площади около 50 кв. метров. К счастью, под этим участков не было пациентов, так что эвакуация пациентов не проводилась. Погибших и пострадавших нет.
Протечки кровли также не произошло. На место происшествия приезжали спасатели и местные власти. Вопрос с ремонтом должен быть решен сегодня.
Общая площадь кровли больницы в 50 раз больше поврежденного участка – 2511 кв. метров..
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