Грузчик повредил Mercedes Земфиры из-за любви к ее творчеству

Сегодня. 29 июля, серьезное ЧП с личным автомобилем певицы Земфиры Рамазановой произошло в Москве. Подробности сообщил телеканал Рен-ТВ.

По уточненным данным, ЧП произошло возле дома на Фрунзенской набережной, где живет Земфира. Автомобиль был припаркован, когда некий грузчик выбил у него два стекла, причинив ущерб на сумму около 25 тысяч рублей. Но если новые стекла понадобится заказывать за границей, то стоимость ущерба может вырасти.

Рен-ТВ располагает информацией о том, что на допросе мужчина, виновный в данном ЧП, признался, что пошел на такой шаг, будучи горячим поклонником творчества Земфиры. Подозреваемого пока отпустили под подписку о невыезде.