В Башкирии произошел крупный пожар в цеху с пенопластом

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Пожар полностью потушили за полтора часа.
10 июня в 11.00 часов произошел пожар в здании цеха размерами 36х200 квадратных метров на улице Бабушкина в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
Оказалось, что горит складируемый пенопласт в одноэтажном кирпичном здании. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Пожар потушен силами 9 единиц техники и 26 человек личного состава.
На месте работает дознаватель и сотрудники пожарной лаборатории, устанавливается причина возгорания.
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