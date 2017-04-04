В Уфе спасатели предотвратили падение 5-летнего ребёнка с восьмого этажа

Ребёнок стоял на подоконнике и играл с оконными створками.

Сотрудники уфимской службы спасения предотвратили падение ребёнка с высоты восьмого этажа.

Сообщение о опасном поведении ребёнка поступило от очевидцев, по их словам, ребёнок стоял на подоконнике и играл с оконной рамой, закрывая и открывая её. Прибывшие на место спасатели смогли убедить пятилетнюю девочку отойти от окна.

Выяснилось, что девочку оставил дома отец, который ушёл на работу, до прибытия полиции спасатели уговорами удерживали девочку у входной двери. По словам соседей, девочка остаётся дома одна уже не в первый раз. Теперь отцу, оставившему девочку в опасности, предстоит неприятный разговор с сотрудниками службы опеки.

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