От чего и зачем нужно защищать наших детей

Накануне Международного дня защиты детей политобозреватель Медиакорсети Азат Гиззатуллин размышляет о том, от чего сегодня нужно защищать наших детей.

1 июня в нашем календаре обозначен как День защиты детей. В ноябре 1949 года Международная демократическая федерация женщин учредила этот праздник как день защиты детей от угрозы войны. Защита детства - приоритет любого государства, не только с гуманитарной точки зрения, но и с точки зрения инвестиций в будущее: рано или поздно сегодняшние дети станут опорой того экономического роста, источники которого сейчас ищут российские власти.

От чего защищать своих детей сегодня? Вот конкретно это счастливое создание, что бежит вприпрыжку к следующему киоску с мороженым, сжимая в ладошке яркую гроздь воздушных шариков? Не хочется думать о серьезных проблемах, глядя в сияющее радостью личико своего малыша!

Однако ребенок нуждается в защите в любом случае. Просто потому, что он меньше, уязвимей, зависимей от нас и нашей заботы. Сегодня, при изобилии детских товаров и детских развлечений, так легко создать видимость заботы. Купить новую игрушку или сладости, посадить играть за компьютер или включить мультики...

Казалось бы, что еще надо - ребенок счастлив и доволен, родители удовлетворены и спокойны. А между тем результаты такой «заботы» оценивают психологи и врачи.

Из более чем 25 миллионов детей, живущих в России, полностью здоровыми врачи называют только 12 % - во многом это следствие недостаточного внимания взрослых и их легкомысленного отношения к детскому здоровью.

25% четырехлетних детей страдают серьезными нарушениями в речевом развитии. В середине 70-х годов дефицит речи наблюдался только у 4% детей того же возраста. За 20 последних лет число речевых нарушений возросло более чем в шесть раз - следствие резкого повышения времени, которое ребенок проводит у телевизора в ущерб живому общению. Специалисты называют таких малышей «экранными» детьми. Они не умеют концентрироваться, рассеяны, им трудно читать, значительно ограничена фантазия, их постоянно приходится «тормошить».

А почему это происходит? Родители перестали обращать внимание на своих детей. Мы с утра до вечера на работе, голова занята вечными проблемами, нехваткой денег. В лучшем случае о детях мы вспоминаем в выходные.

А ведь к ребенку надо относиться как к человеку, а не как к живой игрушке. Если относиться к детям по-родительски, если их любить, если о них заботиться, если думать о том, что с ними будет в том случае, если они окажутся вне вашей любви — это и будет, в общем-то, лучшая защита для детей. Конечно, если ребенок брошенный, как бездомный котенок или собачка, если родители на него не обращают внимания, не общаются с ним, а ткнут его к телевизору, чтобы он не мешал, то, конечно, через некоторое время выясняется, что он подвержен всяким разным негативным влияниям посторонних людей. И у ребенка возникают разные дурные привычки: курение, питье, наркотики и прочее, прочее. И не нужно путать любовь с тем, когда ребенка заласкивают, играют с ним, как с куклой. К детям надо относиться как к человеку, а не как к живой игрушке. Есть любовь, а есть попустительство, понимаете? Есть такое понятие здравого смысла и меры. Жизнь наша таким образом устроена, что в ней должен быть здравый смысл и мера.

Родители - главное звено в воспитании собственных детей. Но и государство не должно забывать о своем будущем. Ведь у нас почему-то, если идет политика экономии бюджета региона, то, как правило, экономят на детях. Вспомним эпопею прошлого года, когда только благодаря общественным организациям и СМИ удалось убрать «драконовские поправки» в республиканский закон, который мог существенно ограничить права многодетных семей на получение бесплатной земли. Я много писал на эту тему, выслушал разные точки зрения. Но так и не дождался мнения главы Башкирии Рустэма Хамитова, А ведь он заботливый отец и любящий дедушка, неужели трудно было найти необходимые деньги в профицитном на 12 миллиардов бюджете, чтобы решить проблему с этими земельными участками раз и навсегда?

А ситуация этого года – когда в республике с 1 марта сперва отменили все льготы на содержание детей в детских садах, а после шума, который поднялся в регионе, их вернули. Спрашивается, а каким местом думали чиновники, когда принимали это решение?

Мне кажется, что у нас очень сложно с программой поддержки семьи, благополучной семьи. Очень много делается для семей несчастных – и это правильно. Но, мне думается, что нужно экономически стимулировать и благополучные семьи. Потому что, стимулируя семьи неблагополучные, особенно неработающих родителей, мы воспитываем иждивенчество: можно не работать, можно отдать государству своего ребенка, и государство будет содержать его и пьющих родителей.

По данным Росстата, 54,2% российских детей в возрасте до 15 лет включительно не имеют возможности уехать из дома на каникулы на неделю в год и более. Самая распространенная причина - затруднительное финансовое положение родителей.

48% детей не имеют возможности участвовать в платных школьных поездках или мероприятиях. У 31% детей нет снаряжения для активного отдыха вне дома (велосипеда, роликов и так далее).

Почему это происходит? Причина очень простая – бедность в семьях. И пока у нас в стране нормально не заработает экономика, а работающее население не будет получать достойную зарплату – эти цифры, боюсь, будут расти. По признанию главы минтруда Максима Топилина, «60%, а то и 70% бедных - это семьи с детьми».

Оскар Уайльд в свое время написал, что «лучший способ сделать ребенка хорошим – это сделать его счастливым».

Мне кажется, что нужно научить ребенка так себя вести и так жить, чтобы он умел отличать добро от зла, полезные вещи от вредных. А еще нужно и важно уважать его мнение, говорить на равных, поддерживать любые начинания, не навязывать только свою точку зрения. Это может делать абсолютно каждый, независимо от социального положения, полномочий, образования.

День защиты детей - семейный праздник, который по традиции мы отмечаем прогулками и весельем. И все-таки давайте помнить о том, что кроме развлечений наши дети каждый день в году нуждаются в нашей заботе.

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