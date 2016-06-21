Минобороны выплатит 1,5 миллиона рублей за смерть солдата из Башкирии

Жительница Салавата выиграла суд у министерства обороны.

Жительница Салавата отсудила у минобороны России 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за гибель сына в воинской части в Оренбургской области. Как установили в суде, в 2010 году 19-летний парень был призван на срочную службу. У молодого человека не сложились отношения с сослуживцами, что привело к самоубийству.

- Командир отделения Султанов, имея претензии к сыну заявителя, потребовал от него не менее 5 раз выполнить команду «подъем», «отбой», – говорится в решении суда со ссылкой на материалы следствия. - После этого по предварительному сговору Султанов и Валиев решили наказать и унизить солдата за неисполнительность, показав своё превосходство над другими военнослужащими, связанное с унижением их чести, достоинства и издевательством над ними.

Новобранец воспринял угрозы серьёзно и, пытаясь избежать дальнейшего унижения, покончил с собой.

Мать погибшего требовала с ведомства 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, однако суд удовлетворил её требования частично и обязал ведомство выплатить женщине 1,5 млн руб.

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