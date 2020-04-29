Остались на улице с тремя детьми: погорельцы просят помощь у жителей Башкирии

В Башкирии семья с тремя маленькими детьми просит помощи у жителей республики. Дело в том, что 8 сентября 2019 года в селе Можары Краснокамского района случился внезапный пожар. Из-за короткого замыкания электричества сгорел дом семьи Аканаевых.

В момент пожара глава семьи и трое его детей – 12-летний и 9-летний сыновья-астматики и 5-летняя дочь были дома. К счастью, они успели выбраться из горящего дома, но ничего больше спасти не удалось.

До сегодняшнего дня Аканаевы жили в доме односельчанки Светланы Парубовой, но пришло время освободить жилье.

Сейчас Азамат и Айгуль мечтают построить новый дом на месте сгоревшего. Как сообщает глава Арлановского сельсовета Раиса Сатаева, местные жители помогают погорельцам чем могут, но этого недостаточно. В сельсовете пока нет необходимого жилья, которое могли бы предоставить семье в качестве временного места проживания.