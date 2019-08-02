В Башкирии пенсионерка продает подшивку «Пионерской правды», чтобы помочь погорельцам

В семье Пантелеевых, живущих на окраине Белорецка, в середине июля произошла трагедия – сгорел их дом. Помимо этого, в огне получил травмы хозяин.

- Муж не так давно перенес инсульт. Возможно, он что-то сделал не так, обращаясь с газовыми приборами, потому что пожар начался с кухни. Муж получил сильные ожоги и чудом выжил. Сейчас он находится в ожоговом центре в Уфе и нуждается в пересадке кожи, - рассказала Медиакорсети Елена Пантелеева.

У семьи есть небольшая надежда постепенно восстановить дом. Помогают взрослые дети. Помогаю добрые люди.

Таким вот добрым человеком стала Татьяна Бахтиевна Фаизова, которая, услышав о беде Пантелеевых, откликнулась одной из первых.

- Она приехала к нам, познакомилась, а потом предложила свою помощь, - рассказала Елена Пантелеева.

Татьяна Бахтиевна – не миллионерша, она решила продать дорогие ее сердцу вещи из семейных закромов, рассудив, что кому-то они могут понадобиться. Такими вещами стала подшивка газеты «Пионерская правда» за 1974 год, три книги об истории христианства 1839 года выпуска и высоченное комнатное растение – бразильскую араукарию. С каждым из этих предметов связана своя семейная история. Но Татьяна Бахтиевна тем не менее готова с ним расстаться.

- «Пионерская правда» может пригодиться коллекционерам или каким-то организаторами детских мероприятий, библиотекам. Христианские книги тоже могут найти своего нового хозяина. Бразильская араукария пришлась бы ко двору в ботанический сад или дендрарий. Возможно, если не сами «адресаты», то какие-либо спонсоры захотят их приобрести, рассуждает Татьяна Бахтиевна, а средства она бескорыстно отдаст попавшим в беду людям.

Если кого-то заинтересовала данная история, связаться с её героинями можно по телефонам: 89649647928 (Елена Михайловна Пантелеева), 89613626900 (Татьяна Бахтиевна Фаизова).