Многодетной семье погорельцев из Башкирии выделили жилье

В сообщении следкома отмечается, что супружеская пара воспитывает детей от 9 до 16 лет – четверо родных и еще 12 – приемные. Семья жила в собственном доме в селе Бурибай Хайбуллинского района, но пожар лишил их жилья.

После пожара Потякиных разместили в служебной двухкомнатной квартире администрации района, однако там им, понятное дело, было тесно. Многодетные родители просили о помощи в выделении жилья с возможностью оформления в собственность.

«В результате совместной работы СК России с профильными ведомствами вопрос был решен положительно. В том числе, акционерным обществом «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» была оказана значительная материальная поддержка местному благотворительному фонду», – приводится в релизе СК.