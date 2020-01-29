В Афганистане нашли «черные ящики» разбившегося американского военного самолета
Представители вооруженных сил США обнаружили в Афганистане место крушения военного самолета Bombardier E-11A.
На месте авиакатастрофы найдены тела двух погибших летчиков, а также бортовые самописцы воздушного судна. Об этом информирует RNS.
Самолет Bombardier E-11A ВВС США потерпел крушение в афганской провинции Ганзи в понедельник, 27 января. Причины падения воздушного судна выясняются. Между тем, члены запрещенного в Российской Федерации движения «Талибан» заявили, что это они сбили американский самолет. В Пентагоне достоверность полученных от боевиков сведений пока не подтвердили. По словам представителей Минобороны США, у них нет данных, что Bombardier E-11A был обстрелян с земли.
Официальный представитель Вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леджетт сообщил, что обломки разбившегося военного воздушного судна уже уничтожены.
Американские СМИ пишут, что первыми к потерпевшему крушению американскому самолету пытались прорваться военнослужащие армии Афганистана, однако их атаковали участники «Талибан». В итоге афганским военным пришлось отступить.