Житель Башкирии погиб в пожаре, эвакуировано 23 ребенка

28 сентября по ул. Молодежная городе Туймазы загорелась квартира на третьем этаже жилого дома. Горение было ликвидировано в сжатые сроки, но спасти одного мужчину все же не удалось - он погиб.

-На ликвидацию последствий направлены силы и средства РСЧС в количестве 14 единиц техники и 33 человека, в том числе от МЧС 5 единиц техники и 11 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе МЧС республики. - Эвакуировано 53 человека, из них 23 ребенка.