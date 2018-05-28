С рейса «Минеральные воды-Москва» сняли пьяного жителя Башкирии
Сегодня, 10:48ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Экипаж самолета отказал в перелете двум пьяным мужчинам.
В аэропорту Минеральные воды с рейса сняли двух пьяных пассажиров – 35-летних жителей Башкирии и Ставропольского края, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Полицейские сняли дебоширов с рейса «Минеральные воды – Москва». Составлен административный протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Нарушителям грозит штраф в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток.
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