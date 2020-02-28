В Уфе 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании семиклассницы
28 февраля, 15:56ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Девочка не сразу решилась рассказать маме о произошедшем.
В столице Башкирии задержали 15-летнего подростка. Он подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Ученица седьмого класса решилась признаться маме о том, что произошло, лишь спустя месяц после инцидента, сообщает «КП-Уфа». Именно она накануне, 27 февраля, обратилась в правоохранительные органы с заявлением.
По рассказам девочки, молодой человек надругался над ней прямо в подъезде ее дома. Это случилось еще 20 февраля. Все это время школьница боялась рассказать родителям о случившемся.
Сейчас 15-летний подросток задержан. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних доставили его в Следственный комитет для допроса.
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