В Уфе 15-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании семиклассницы

В столице Башкирии задержали 15-летнего подростка. Он подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Ученица седьмого класса решилась признаться маме о том, что произошло, лишь спустя месяц после инцидента, сообщает «КП-Уфа». Именно она накануне, 27 февраля, обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

По рассказам девочки, молодой человек надругался над ней прямо в подъезде ее дома. Это случилось еще 20 февраля. Все это время школьница боялась рассказать родителям о случившемся.